Марк Гурман: Apple выпустит «бюджетный» MacBook на чипе от iPhone

Apple разрабатывает новый MacBook на базе процессора A-серии, который используется в iPhone. Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники. Ранее об этом рассказывал авторитетный отраслевой аналитик Минг Чи-Куо.

Новый ноутбук, благодаря использованию более простого процессора, должен получиться доступнее по цене, чем другие MacBook. По данным Гурмана, устройство с кодовым названием J700 сейчас проходит тестирование и находится на ранней стадии производства у зарубежных поставщиков.

Что касается других характеристик ноутбука, то он, вероятно, получит 13,6-дюймовый ЖК-дисплей более низкого класса. Кроме того, уже названы возможные расцветки: серебристый, розовый, синий и желтый.

Ожидается, что ноутбук поступит в продажу в первой половине 2026 года по цене «значительно меньше $1000», вероятно, в диапазоне $649-999.