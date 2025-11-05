Марк Гурман: Apple выпустит «бюджетный» MacBook на чипе от iPhone | The GEEK
close
Новости

Марк Гурман: Apple выпустит «бюджетный» MacBook на чипе от iPhone

Дебют новинки ожидается уже в первой половине следующего года.

Apple разрабатывает новый MacBook на базе процессора A-серии, который используется в iPhone. Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники. Ранее об этом рассказывал авторитетный отраслевой аналитик Минг Чи-Куо.

Новый ноутбук, благодаря использованию более простого процессора, должен получиться доступнее по цене, чем другие MacBook. По данным Гурмана, устройство с кодовым названием J700 сейчас проходит тестирование и находится на ранней стадии производства у зарубежных поставщиков.

Что касается других характеристик ноутбука, то он, вероятно, получит 13,6-дюймовый ЖК-дисплей более низкого класса. Кроме того, уже названы возможные расцветки: серебристый, розовый, синий и желтый.

Ожидается, что ноутбук поступит в продажу в первой половине 2026 года по цене «значительно меньше $1000», вероятно, в диапазоне $649-999.

id·213985·20251105_1011
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Apple выпустила iOS 26.2 beta 1 для разработчиков
Вышли iOS 18.7.2 и iPadOS 18.7.2
Apple выпустила iOS 26.1: что изменилось
Apple планирует масштабное обновление устройств к своему 50-летию
Раскрыты новые цвета iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max
iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max подешевели почти на 30% в России
Ультратонкий HONOR MagicBook Art 14 2025 поступил в продажу в России
Обзор HONOR MagicBook Art 14 2025: тонкий, мощный и опасно похож на MacBook
Apple выпустила iOS 26.1 Release Candidate
TD Cowen: Apple не сокращала производство iPhone Air
Появились первые детали о дизайне iPhone 17e и iPhone 18 Pro
Будущий iPad Pro получит чип M6 и систему охлаждения с паровой камерой
Названы самые популярные ноутбуки у россиян в 2025 году
В России вышел Predator Helios 18 AI — ноутбук с экраном 250 Гц, RTX 5080 и 128 ГБ ОЗУ
Apple представила 14-дюймовый MacBook Pro на M5
Игровой ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI с GeForce RTX 50 вышел в России
Bloomberg: Apple представит новые iPad Pro, Vision Pro и MacBook Pro на следующей неделе
Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле
Игровые ноутбуки Acer Nitro V15 с RTX 5050 вышли в России
Вышел игровой ноутбук MAIBENBEN X16B в стиле Atomic Heart — лимитка, которую разберут мгновенно

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI MatePad Pro 12.2″ 2025: лучший экран года или переоценённый апгрейд?

    Обзоры

  2. Обзор Anker Soundcore P41i: наушники, что превращаются в пауэрбанк — гениально или странно?

    Обзоры

  3. Обзор TENET T8: две тысячи километров по трассам и городам

    Обзоры

  4. Обзор HONOR MagicBook Art 14 2025: тонкий, мощный и опасно похож на MacBook

    Обзоры

  5. Обзор TECNO Pova 7 Ultra 5G: игровой, но не показной

    Обзоры

  6. Обзор COMMO One 2.0: простые, но со вкусом

    Обзоры
Смотреть все обзоры