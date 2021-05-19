Chrome умеет сам менять утекшие пароли в сеть

Безопасность аккаунта для пользователей играет важную роль. Но порой, тратить на нее время хочется не каждому. Задали пароль и забыли про него, тем более, следить, не слили ли его в сеть нет времени. Вот поэтому разработчики Google внедрили новую и очень полезную функцию в браузер Chrome — Duplex.

Название этой возможности нам известно, ведь когда-то это был сервис дозвона, который Google немного переделала для своих целей. Стоит заметить, что данная возможность пока работает только на территории США, не со всеми сайтами и обязательно должна быть включена возможность синхронизации паролей.

Как это работает. Когда браузер Chrome обнаруживает, что пароль скомпрометирован, он предлагает пользователю сменить пароль, нажав на соответствующую клавишу. В таком случае пользователь лишается выполнения рутинных действий в виде придумывания сложного пароля, его написания и подтверждения.

The GEEK в Вконтакте