Браузер Chrome начал «сливать» историю посещений рекламодателям

Google начала постепенно внедряет новую функцию «Повышенная конфиденциальность рекламы» в Chrome. Нововведение собирает историю посещений в браузере и на основе полученных данных создаёт шаблон предпочтений пользователя, который предоставляется сторонним веб-сайтам чтобы они могли показывать более эффективную рекламу.

Пользователи в Сети уже негативно отреагировали на новую опцию в хроме. Профессор криптографии в Университете Джонса Хопкинса (США) Мэтью Грин заявил: «Я не хочу, чтобы мой браузер отслеживал мою историю посещений, чтобы показывать мне рекламу, и я определенно не хочу, чтобы мой браузер делился какой-либо моей информацией и историей посещений с каждым случайным веб-сайтом, который я посещаю». А венчурный капиталист Пол Грэм и вовсе назвал новую технологию таргетинга рекламы — шпионским программным обеспечением.

К счастью, нововведение можно отключить/включить. Чтобы это сделать, в зависимости от вашей версии Chrome нужно скопировать одну из следующих ссылок и вставить её в адресную строку для перехода — chrome://settings/adPrivacy или chrome://settings/privacySandbox. В появившемся окне выберите нужный режим «Темы рекламы» см. скриншот: