Samsung анонсировала чип Exynos 2400 для флагманов Galaxy S24

На мероприятии System LSI Tech Day 2023 компания Samsung анонсировала флагманский мобильный чип Exynos 2400, который будет устанавливаться в смартфоны серии Galaxy S24 в некоторых регионах.

По словам компании, однокристальная система Exynos 2400 обеспечивает 70%-й прирост производительности по части CPU, а вычислительная способность ИИ выросла в 14,7 раза. Приведённые данные сравниваются с флагманским чипом Exynos 2200, который устанавливался в смартфоны Galaxy S22.

За обработку графики будет отвечать GPU-блок Xclipse 940 на базе архитектуры AMD RDNA 3 и с поддержкой трассировки лучей. На сколько возросла графическая производительность, компания не раскрыла.

Пока это всё, что Samsung рассказала, но напомним, недавно у нас вышел материал, в котором описаны все известные технические характеристики, приписываемые чипу Exynos 2400 инсайдерами.