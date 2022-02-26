В Китае за перевод денег в криптовалюте будут давать тюремный срок

Власти Китая установили наказание за любые переводы в криптовалюте и приравняли их к «незаконному сбору средств». Нарушителям грозит заключение на срок от 3 до 10 лет тюремного заключения.

Также по статье можно получить штраф от $7 900 до $79 тысяч. Поправки к закону вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Свою позицию Китай по отношению к криптовалюте объяснил трудностью контроля подобных средств. Одной из весомых причин называется тот факт, что криптовалюта используется преступниками для отмывания денег, спонсирования запрещенных организаций и отмывания денег.

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