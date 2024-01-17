Четверть продаж умных девайсов и колонок в 2023 году пришлась на декабрь

Группа М.Видео-Эльдорадо представила данные, указывающие на значительный всплеск продаж умных устройств и голосовых колонок в декабре 2023 года. По проведенному анализу, четверть общегодового объема продаж пришлась именно на этот период.

За весь 2023 год спрос на устройства для организации умного дома и голосовые колонки увеличился на 80% и 65% соответственно. Пик продаж был зафиксирован в четвертом квартале, особенно в декабре, когда умные устройства стали востребованы из-за акций и новогодних праздников.

По итогам года в М.Видео-Эльдорадо заметен значительный прирост продаж устройств из экосистемы умного дома, направленных на повышение комфорта и безопасности. Рост составил более 80%, а лидерами продаж стали лампочки, розетки, элементы для управления умным домом, датчики безопасности и IP-камеры. Среди наиболее динамично развивающихся товаров выделяются интерактивные светодиодные ленты, датчики безопасности, лампочки, устройства для управления умным домом и розетки. Общий ассортимент устройств для умного дома в сети превысил 1 000 наименований, включая новые продукты, такие как замки, термостаты, шторы, карнизы, видеодомофоны и комплектные решения.

Колонки, являющиеся одним из ключевых факторов популяризации умных систем и голосовых ассистентов, также продемонстрировали впечатляющий рост спроса. За прошлый год спрос увеличился на более чем 65%, причем 85% пришлось на компактные и доступные модели, а 15% – на более мощные и функциональные устройства. В топ-5 наиболее популярных моделей умных колонок в 2023 году входят: Яндекс Лайт, Яндекс мини (с часами), SberBoom Mini, Яндекс Станция 2 и VK Neo.