CD Projekt RED в июне покажет Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt RED анонсировала мероприятие Night City Wire на котором могут показать финальную версию игры Cyberpunk 2077. Дата анонса запланирована на 11 июня.

Каких-либо подробностей пока нет, но руководитель PR-отдела CDPR Марчин Момот заявляет о большой демонстрации. Мероприятие войдёт в часть 4-месячного фестиваля Summer Game Fest.

Выход Cyberpunk 2077 состоится 17 сентября для платформ PS4, Xbox One и РС. Выход версии игры для Xbox Series X и PS5 состоится позже.