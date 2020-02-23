Call of Duty: Warzone станет главной для разных вселенных франшизы

Представители Activision решили внести нечто новое во франшизу Call of Duty. Как сообщают зарубежные СМИ, Call of Duty: Warzone должна стать нечто общим, что объединит все вселенные. Речь идёт о Modern Warfare и Black Ops. Что касается других, то и они скорее всего будут объединены. Немного позже эту информацию подтвердил и Тайлер Куросаки, который является нарративным директором Infinity Ward.

А вот что касается создания такой связи для некоторых частей франшизы, то пока некоторые даже не знают, как все это будет происходить и как эта связь будет работать. В пример тому приводят две вселенные – Infinity Ward и Treyarch, которые значительно разнятся друг от друга. Но при этом отмечается, что при создании такой связи у разработчиков есть достаточное пространство для творчества.

На это же намекает и сам Тайлер Куросаки, который в одном из своих интервью сказал, что:

«Сейчас мы находимся в неизведанном. На протяжении многих лет выход частей Call of Duty впечатляет своей регулярностью. Сейчас же мы в растерянности, так как даже не знаем, как дальше выпускать и интегрировать новый контент».

Уже сейчас можно утверждать, что «Королевская битва» станет чуть ли не основой для Call of Duty. Также не стоит забывать и о ежегодных премиальных релизах, в которые входят сюжетная кампания, кооперативные задания, а также соревновательные режимы. Этой осенью можно ждать релиза Call of Duty во вселенной Black Ops. Данная часть будет посвящена Холодной войне и вооруженному конфликту во Вьетнаме. Разработка проекта легла на плечи Treyarch, помогают им Sledgehammer и Raven.