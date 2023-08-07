Call of Duty: Modern Warfare III официально анонсирована: дата выхода, первый тизер

Activision Blizzard официально анонсировала выход Call of Duty: Modern Warfare III, который состоится 10 ноября 2023 года. Предполагается, что игра будет доступна на платформах, аналогичных Modern Warfare II – ПК, Xbox и PlayStation. Первый тизер опубликован на YouTube-канале игры.

Тизер новой части Call of Duty почти ничего не говорит об игре, лишь показывает некоторые кадры, на которых можно разглядеть Капитана Прайса и Владимира Макарова. Особое место в атмосфере ролика занимает красный цвет – возможный ключевой элемент дизайна новой игры.

Известный инсайдер Том Хендерсон поделился информацией о датах бета-тестирования: для PS4 и PS5 оно начнется 6 октября, а для остальных платформ – 12 октября.

Дополнительные подробности, предоставленные инсайдерами, указывают на то, что большинство оружия из предыдущей части будет доступно и в новой версии. Последние утечки данных также говорят о возвращении классической мини-карты и новой системе перков, которая будет связана со снаряжением. В частности, покупка определенных ботинок может предоставить игроку навык «ниндзя».