Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в российском PS Store

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 будет недоступен для российских пользователей сервиса PlayStation. Информация об этом появилась в официальном аккаунте игры в Твиттере.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered – полностью вымышленная кампания 2009 года, воссозданная в HD качестве. SIE решили не продавать игру в российском PS Store. Мы с нетерпением ждем выхода игры в цифровом варианте для ПК в https://t.co/44Pv8h7lHL и на консолях Xbox — Call of Duty Russia (@CallofDutyRU) March 31, 2020

В посте говорится, что Sony Interactive Entertainment приняла решение не продавать игры PS Store для России, без уточнения причины. Однако Call of Duty: Modern Warfare 2 будет доступна на Xbox и PC.

Напомню, что в октябре 2019 года корреспонденты Первого канала заявили, что сюжет Call of Duty используется, как «форма зомбирования» игроков. А пользователи в соцсетях возмутились «расстрелом русских» и многими сюжетными линиями.

После всех этих событий, Sony Interactive Entertainment отказалась от релиза Call of Duty Modern Warfare в России для PlayStation.