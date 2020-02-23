Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в российском PS Store

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 будет недоступен для российских пользователей сервиса PlayStation. Информация об этом появилась в официальном аккаунте игры в Твиттере.
В посте говорится, что Sony Interactive Entertainment приняла решение не продавать игры PS Store для России, без уточнения причины. Однако Call of Duty: Modern Warfare 2 будет доступна на Xbox и PC.
Напомню, что в октябре 2019 года корреспонденты Первого канала заявили, что сюжет Call of Duty используется, как «форма зомбирования» игроков. А пользователи в соцсетях возмутились «расстрелом русских» и многими сюжетными линиями.
После всех этих событий, Sony Interactive Entertainment отказалась от релиза Call of Duty Modern Warfare в России для PlayStation.
Подпишитесь на The GEEK в Telegram
КомментарииНашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter