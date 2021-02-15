Бюджетный Xiaomi Mi 11 Lite повторит дизайн флагманского Xiaomi Mi 11

Каждый год Xiaomi выпускает более доступную модель своего флагманского смартфона и Xiaomi Mi 11 не стал исключением. Согласно последним рендерам Xiaomi Mi 11 Lite будет мало чем отличаться во внешнем виде от старшей модели.

Однако, дисплей станет плоским, а не изогнутым, как это сделано в обычном Mi 11. Сбоку также красуется фронтальная камера, которая аккуратно врезана в дисплей. Больше отличий от старшей модели практически нет.

Сзади расположены огромные три модуля с разрешением на 64, 8 и 5 Мп. По предварительным данным новинка будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 732G, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти соответственно. За автономность отвечает аккумулятор 4150 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.

Выход Xiaomi Mi 11 Lite ожидается в самое ближайшее время, но в России он может появиться только в конце весны.

Также в сети появилось видео самого флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra, которое показывает его во всей красе.