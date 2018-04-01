Бюджетный смартфон Digma Citi 653 появился в продаже на российском рынке. У него 6,53-дюймовый дисплей, поддержка NFC и тройная камера.

Устройство получило простенький процессор MediaTek Helio P23, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб флеш-памяти, есть возможность расширения с помощью microSD. У смартфона емкий аккумулятор на 4000 мАч. Также есть порт USB-C, сканер отпечатков пальцев и стандартный разъем для наушников.

Стоимость новинки составляет 7990 рублей. Digma Citi 653 доступен в черном и синем цветах.