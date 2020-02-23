Бюджетный Nokia 5.3 появился в России

В России начались продажи бюджетного смартфона Nokia 5.3. Новинка работает под управлением «чистого» Android 10 в рамках программы Android One, а значит, что точно получит новую версию операционной системы Android 11.

Смартфон обладает 6,55-дюймовым дисплеем с разрешением 720 x 1600 точек, 3/4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти соотвественно. Работает аппарат на процессоре Snapdragon 665. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

Сбоку на корпусе предусмотрена кнопка для вызова голосового ассистента Google. Также есть сканер отпечатков пальцев, аудиоразъём для наушников и порт USB Type-C.

Стоимость Nokia 5.3 в России начинается от 14 990 рублей.