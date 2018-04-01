Бюджетный Nokia 4.2 резко подешевел

В феврале 2019 года компания HMD Global представила новые смартфоны под брендом Nokia.

Особое внимание привлек к себе доступный смартфон Nokia 4.2, который предлагался за $154 и через какое-то время ценник снизился до $133. Но если цена была итак доступной, то теперь компания предлагает новинку всего за $97.

Nokia 4.2 обладает 5,71-дюймовым дисплеем с разрешением 720p, процессором Snapdragon 439 и 2/3 Гб оперативной памяти.

В России Nokia 4.2 предлагается за 9 990 рублей и пока неизвестно, когда смартфон окажется на уровне 6 тысяч рублей.