Бюджетный HONOR 9X Lite уже можно купить в России

В России появился бюджетный смартфон HONOR 9X Lite. Его особенность заключается в основной камере на 48 МП, огромном дисплеи на 6,5 дюйма и 8-ядерный процессор Kirin 710.

Основная камера HONOR 9X Lite состоит из двух модулей. Главный модуль с разрешением 48 МП и диафрагмой f/1.8. Дополнительный 2 МП модуль используется для создания эффекта боке и придания выразительности портретам.

HONOR 9X Lite оснащен 128 ГБ встроенной и 4 ГБ оперативной памяти, а также поддерживает карты памяти microSD объёмом до 512 ГБ.

HONOR 9X Lite поступит в продажу 17 сентября на сайте официального интернет-магазина HONOR. Рекомендованная розничная цена компактного и эргономичного смартфона составит 14 990 рублей. При покупке устройства пользователи смогут получить подарок на выбор: фитнес-трекер, наушники или внешний аккумулятор.