Бюджетные умные Часы Realme Watch получили поддержку русского языка
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Новости

Бюджетные умные Часы Realme Watch получили поддержку русского языка

Бренд Realme молодой и большинство пользователей ассоциируют его пока что лишь со смартфонами. Однако в арсенале этого бренда есть и умные часы. Вот последние как раз, на днях начали получать обновление, которое привносит много чего полезного и добавляет функциональности.

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Итак, в новой прошивке заложена функция управления уведомлениями. Кроме прочего, теперь данный девайс отображает на экране сразу 10 уведомлений, а не одно, как было до обновления. Нельзя не отметить появление поддержки новых языков. Среди них есть украинский и русский.

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Из других нововведений отметим появление уведомлений о слишком низком давлении или высоком. Это же касается и сердечного ритма. Появилась и индикация уровня кислорода в крови, данные о котором хранятся в истории. Теперь если установить режим «Не беспокоить», его можно продолжить на время. Нельзя не отметить и некоторые изменения в интерфейсе.

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