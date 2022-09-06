Вышли TWS-наушники Buds Air 3S с дизайном в форме крыла

Бренд realme на сегодняшней презентации в Индии, представил беспроводные наушники Buds Air 3S в форме крыла. Кейс получил «модную» прозрачную крышку.

Внутри наушников располагаются 11-миллиметровые динамики из титана. Также есть четыре микрофона с интеллектуальным шумоподавлением во время звонка. Кроме того, появилась поддержка Dolby Atmos и одновременная работа с двумя устройствами через Bluetooth 5.3.

На одном заряде Buds Air 3S могут проработать до 7 часов, а вместе с кейсом – 30 часов. При помощи быстрой зарядки за 10 минут, можно получить до 5 часов работы от аккумулятора.

Стоимость Buds Air 3S в Индии составляет 2499 рупий (~1900 рублей). В продаже новинка появится с 14 сентября.

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