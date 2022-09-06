Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Новости

Вышли TWS-наушники Buds Air 3S с дизайном в форме крыла

Бренд realme на сегодняшней презентации в Индии, представил беспроводные наушники Buds Air 3S в форме крыла. Кейс получил «модную» прозрачную крышку.

Внутри наушников располагаются 11-миллиметровые динамики из титана. Также есть четыре микрофона с интеллектуальным шумоподавлением во время звонка. Кроме того, появилась поддержка Dolby Atmos и одновременная работа с двумя устройствами через Bluetooth 5.3.

На одном заряде Buds Air 3S могут проработать до 7 часов, а вместе с кейсом – 30 часов. При помощи быстрой зарядки за 10 минут, можно получить до 5 часов работы от аккумулятора.

Стоимость Buds Air 3S в Индии составляет 2499 рупий (~1900 рублей). В продаже новинка появится с 14 сентября.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!

Теги: 
Источник:
realme
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии