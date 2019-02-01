Бренд Realme сообщил о 40 миллионах пользователей

Realme сообщил, что по состоянию на начало июля, является самым быстрорастущим брендом смартфонов с охватом 59 рынков по всему миру, за исключением Северной Америки, а число его пользователей в мире превысило 40 миллионов.

В начале января бренд realme вышел на 27 рынков по всему миру. Всего за полгода глобальное присутствие realme расширилось на 59 рынков за пределами Северной Америки и позволило бренду попасть в пятерку лидеров в многочисленных сегментах рынка.

В мае этого года число пользователей realme в мире превысило 35 млн, увеличившись с 5 до 40 миллионов всего за два месяца. За шесть месяцев realme выпустил десятки AIoT продуктов и планирует выпустить более 50 AIoT продуктов в 2020 году и более 100 в 2021 году.