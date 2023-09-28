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Браузер Vivaldi вышел на iOS

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 12:17

Один из самых необычных браузеров Vivaldi наконец-то вышел из бета-тестирования и теперь доступен пользователям на iOS и iPadOS.

Мобильная версия получила практически все функции из настольной версии Vivaldi. В браузере есть встроенная блокировка отслеживающих трекеров и рекламы на сайтах. Основной акцент разработчики делают на максимальной приватности своих пользователей.

Vivaldi

Более того, браузер позволяет работать с вкладками не покидая сайт, быстро менять поисковую систему, синхронизировать данные между всеми браузерами Vivaldi и выбирать иконку приложения.

Загрузить Vivaldi можно из App Store. Также аналогичная версия есть для Android.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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