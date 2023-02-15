Большой 15-дюймовый MacBook Air получит чип M2

Появились новые подробности о большом 15- или 15,5-дюймовом MacBook Air. Ранее стало известно, что Apple совсем скоро запустит его производство, а представить может уже этой весной.

Сейчас тайваньское издание DigiTimes утверждает, что 15-дюймовый MacBook Air получит чип M2. Его использование может оказаться временной мерой, пока не будет готов чип M3, массовое производство которого началось в декабре.

Источники полагают, что Apple может снова обновить MacBook Air чипом M3 во второй половине 2023 года. Это будет нетипичным решением для производителя в такие короткие сроки, но возможность есть.

Новый 15-дюймовый дисплей станет самым большим за всю историю MacBook Air. До этого он выпускался только с экранами в 11 и 13 дюймов.