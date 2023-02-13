Большой 15-дюймовый MacBook Air могут представить весной

Известный аналитик Росс Янг из Display Supply Chain Consultants (DSCC) сообщил, что поставщики Apple запустили производство 15-дюймовых дисплеев для MacBook Air. Преполагается, что представить ноутбук могут уже в начале апреля. Компания уже не однократно проводила мероприятия весной, например, в марте 2022 года и апреле 2021 года.

15-дюймовый MacBook Air будет самым большим во всей серии Air. Его технические характеристики пока не называются.