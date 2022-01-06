BMW показала кроссовер-хамелеон BMW iX Flow

Компания BMW перед выставкой CES 2022 показала технологию, которая позволяет менять цвет кузова электромобиля BMW iX Flow. Она основана на системе электронных чернил E-Ink.

Технически это работает так — на кузов машины нанесена электрофоретическая плёнка E-Ink Prism, которая состоит из микрокапсул размером в диаметр человеческого волоса. Она включает в себя элементы белого цвета с отрицательным зарядом и чёрные с положительным. При изменении электрического поля на поверхности плёнки собираются чёрные или белые элементы, перекрашивая машину. Пока что это лишь концепт, о серийном производстве речи не идёт. В компании уточнили, что это лишь «продвинутый исследовательский и дизайнерский проект».

Пока что спектр ограничен чёрным, серым и белым цветами, но даже это можно практически использовать. В солнечный день можно перекрасить машину в белый, чтобы она отражала больше солнечного света и тепла, а в холодную погоду — наоборот, в чёрный. Это позволит увеличить поглощение тепла.

Само собой, до выхода технологии на рынок придётся решить ещё ряд проблем с ней. Но, надо признать, выглядит это потрясающе.