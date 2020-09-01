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Новости

Bloomberg: PlayStation 5 будет стоить не дороже $400

Если верить представителям Bloomberg, которые в свою очередь ссылаются на источники, близкие к Sony, то последняя снизила количество возможно выпущенных консолей в этом году. А это значит, что мы уже не увидим плана в 15 млн. штук. По последним данным эта цифра едва превысит показатель в 11 млн. экземпляров. На такой вынужденный и неприятный шаг, производитель пошел из-за проблемы с чипом для приставки.

Напомним, что на 16 сентября назначена дата проведения мероприятия от Sony, где будут показаны новые игры для консоли. Есть большая вероятность того, что именно здесь же и будет объявлен ценник новой версии консоли, а также откроются предварительная продажи.

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Что касается ценника PlayStation 5, то по мнению тех же представителей Bloomberg, возможно даже снижение цен на игровую приставку. Так, за бездисковую версию нужно будет отдать меньше 400 долларов. А вот за топ-вариант – около 450 долларов. Если же говорить о главном конкуренте на этом рынке, то Microsoft также готовит две игровые приставки, но чуть по меньше цене.

Источник:
bloomberg
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Михаил

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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