Bloomberg: PlayStation 5 будет стоить не дороже $400

Если верить представителям Bloomberg, которые в свою очередь ссылаются на источники, близкие к Sony, то последняя снизила количество возможно выпущенных консолей в этом году. А это значит, что мы уже не увидим плана в 15 млн. штук. По последним данным эта цифра едва превысит показатель в 11 млн. экземпляров. На такой вынужденный и неприятный шаг, производитель пошел из-за проблемы с чипом для приставки.

Напомним, что на 16 сентября назначена дата проведения мероприятия от Sony, где будут показаны новые игры для консоли. Есть большая вероятность того, что именно здесь же и будет объявлен ценник новой версии консоли, а также откроются предварительная продажи.

Что касается ценника PlayStation 5, то по мнению тех же представителей Bloomberg, возможно даже снижение цен на игровую приставку. Так, за бездисковую версию нужно будет отдать меньше 400 долларов. А вот за топ-вариант – около 450 долларов. Если же говорить о главном конкуренте на этом рынке, то Microsoft также готовит две игровые приставки, но чуть по меньше цене.