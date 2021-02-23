Black Shark 4 и 4 Pro получат зарядное на 120 Вт

Раньше мы слышали, что Black Shark 4 и 4 Pro получат функцию ускоренной зарядки, но о самом зарядном устройстве информации не было. На днях же утечка из 3C многое прояснила относительно этого зарядного устройства. Сам аппарат будет иметь в составе аккумулятор на 4 500 мАч, который с нуля до ста процентов зарядится за 15 минут. Этому будет способствовать зарядка на 120 Вт.

MDY-12-ED — это точное название блока питания. Максимальное выходное напряжение достигает 20 В, а ток — 6 А. Правда, есть один нюанс, который стоит учитывать: блок питания предназначен лишь для городов, находящихся на высоте, не выше, чем 5 000 м над уровнем моря. Но если спросить у Википедии, то городов, которые находятся выше этой отметки, не так уж и много.

Стоит отметить, что на рынке появятся две модификации: Kaiser и Penrose, причем обе версии будут работать на чипсете Snapdragon 888. Первый вариант получит 8 ГБ ОЗУ, второй 12 ГБ ОЗУ. Больше информации об устройствах новой линейки предполагают получить уже в марте.