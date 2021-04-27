Разогнанный процессор Snapdragon 888 Pro сначала будет только у «китайцев»

Китайские источники утверждают, что разогнанная версия однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 888 сейчас проходит тестирование. Речь идёт о модели Snapdragon 888 Pro.

Новинка появится в третьем квартале, причём поначалу — только в китайских флагманах. После этого, вероятно, она появится и в других моделях.

Пока неизвестно, насколько вырастет производительность и нагрев чипа. При этом показатетели не сильно изменятся

Отметим, что версия 88 использует одно ядро Cortex-X1 частотой 2,84 ГГц, три Cortex-A78 на 2,4 ГГц и четыре Cortex-A55 частотой 1,8 ГГц. У 888 Pro наверняка лишь поднимут частоты самого мощного ядра до 3 ГГц.

А вот новые модели серии Snapdragon 700 могут не появиться в этом году. Также что самым мощным пока останется Snapdragon 780G.