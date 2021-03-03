Meizu показала флагманы на Snapdragon 888

Китайский производитель Meizu официально представил новую флагманскую линейку смартфонов на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 888. В линейке есть модели Meizu 18 и Meizu 18 Pro. При этом первая очень похожа на Oppo Reno5, а вторая — на Galaxy S20 Ultra.

У обоих смартфонов есть загнутый на края дисплей — 6,2 и 6,7 дюйма. В обоих случаях это 2K-матрица AMOLED поколения E4, которая поддерживает частоту обновления 120 Гц, HDR10+ и функцию отслеживания силы нажатия. В экране есть сканер отпечатка пальцев 3D Sonic.

Внутри установлена оперативная память LPDDR5 на 8/12 ГБ и постоянная UFS 3.1 128/256 ГБ. Ёмкость батарей составляет 4 000 и 4 500 мА·ч соответственно. Младшая модель поддерживает подводную зарядку на 36 Вт, а Pro поддерживает проводную и беспроводную мощностью 40 Вт с реверсивным режимом на 10 Вт. А вот зарядного блока в комплекте нет.

Основная камера Meizu 18 включает сенсоры 64 + 16 и 8 МП с трёхкратным зумом. У 18 Pro это 50 + 32 + 8 МП. Селфи-камеры имеют разрешение 20 и 44 МП.

Из мелочей отметим усилители SmartPA, поддержку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 5G и NFC, а также отсутствие сторонних приложений и рекламы.

Цены выглядят так:

8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ — $680 / $770;

8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ — $710 / $850;

12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ — $770 / $930.