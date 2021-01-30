Раскрыты некоторые подробности модели Black Shark 4

Приближается время демонстрации новинок, а поэтому в сети все чаще всплывает интересная информация о будущих устройствах. Так, на некоторых ресурсах, которые первыми узнают о новинках, появилась информация о модели Black Shark 4. Так, на ресурсе TENAA был обнаружен девайс с кодовым номером SHARK KSR-A0. Это не что иное, как Black Shark 4. А если он засветился на таком ресурсе, значит анонс состоится в ближайшее время.

Так вот, о самом девайсе стало известно, что работает он под управлением операционной системы Android 11 и имеет дисплей диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей. С этого же ресурса утекла информация о емкости аккумулятора и мощности зарядного устройства. Питается игровой смартфон от батареи на 4 500 мАч, а поддерживает она быструю зарядку до 120 Вт.

Кстати, толщина этого смартфона не должна вызывать удивление, ведь она по последним данным составляет 10,3 мм. Что касается модификаций, которые появятся на рынке, то на данный момент известно лишь об одной — с восемью гигабайтами оперативной памяти. Также стало известно, что аппарат поддерживает работу в 5G-сетях и имеет в своем составе чипсет Snapdragon 888.