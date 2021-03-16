Презентация Black Shark 4 запланирована на 23 марта

Разговоры о презентации модели Black Shark 4 идут с начала года, но только сейчас создатели девайса решили рассказать, когда же аппарат будет представлен официально. Ожидаемая многими дата — это 23 марта, место презентации — Китай. Есть данные, что запланирован выпуск сразу двух моделей: Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro.

В чем различие этих устройств пока не ясно, ведь утечек технических характеристик пока не было. Из того, что уже известно, это наличие аккумулятора, емкостью 4 500 мАч, поддерживающего быструю зарядку мощностью 120 Вт. На днях же появилась уже подтвержденная информация о наличии тройного модуля у модели Pro.

Эта информация была взята с сайта TENAA, где также появились и другие данные, которые могут принадлежать одной из модели. Сюда стоит отнести экран, диагональю 6,67 дюймов, 8 ГБ ОЗУ и чипсет Snapdragon 888. С приближением даты презентации, производитель будет делиться другими интересными особенностями устройства, чтобы подогреть к нему интерес.