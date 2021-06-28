Представлен смартфон Vivo X60t Pro+ с Snapdragon 888 и дисплеем 120 Гц

Компания Vivo представила свой новый флагман — X60t Pro+, который получит топовое железо. Его продажи стартуют в ближайшее время.

Новинку оснастят процессором Snapdragon 888 с графикой Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G. У смартфона будет 6,56-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением Full HD+ (1080 × 2376 точек) и частотой обновления до 120 Гц. Сканер отпечатка будет интегрирован туда.

Схемы памяти составят 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ постоянной памяти. Основная камера получит модули на 50, 12, 8 и 4 МП. Фронтальная — 32 МП.

В числе других особенностей есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2, чип NFC, порт USB Type-C и ОС OriginOS UI 1.0 на базе Android 11.

Цена вопроса — 770 и 930 долларов.

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