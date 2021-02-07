Black Shark 4 Pro засветился в сети

В сети появилась новая информация, касающаяся смартфона Black Shark 4 Pro. Некоторые новые подробности всплыли консоли Google Play. Так, один из вариантов находится там под кодовым названием kaiser и имеет FullHD-дисплей и 8 ГБ ОЗУ. Скорее всего, речь идет о модели Black Shark 4. Чуть позже, там же появилась и вторая модификация устройства с кодовым номером Penrose.

Этот вариант уже имеет 12 ГБ ОЗУ и работает на платформе Android 11. Также есть информация о наличии дисплея с FullHD+ разрешением. Что касается чипсета, то в данном случае фигурирует модель Snapdragon 865. Но вероятно, это ошибка, ведь Black Shark 4 работает на Snapdragon 888.

Судя же по изображениям, можно сделать вывод, что селфи-камера располагается по центру экрана. На правой и левой панели находятся кнопки, это видимо качелька громкости и кнопка включения аппарата, а также отдельная кнопка для быстрого запуска игрового режима. Есть еще один нюанс, который смущает: это наличие дисплея с FullHD+ разрешением. Ведь прошлое поколение шло с разрешением QHD+.