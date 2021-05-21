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Новости

Samsung Galaxy S21 FE получит процессор Snapdragon 888 и минимум 6 ГБ ОЗУ

Прошлогодняя модель Samsung Galaxy S21 FE выйдет в этом году на волне популярности прошлогодней версии S21 FE. И она будет оснащена топовым процессором.

Речь идёт о Snapdragon 888, который будет установлен в модификации с каталожным номером SM-G990B. Пока неясно, станет ли эта модель единственной или появятся версии на SoC Exynos 2100. Однако Galaxy S20 FE получила в итоге только платформу Qualcomm.

  • Samsung Galaxy S21 FE

Другие спецификации включат в себя минимум 6 ГБ ОЗУ, но, как ожидается, будет и больше. При этом другие спецификации и прочие данные не уточняются.

Также пока остаётся неизвестным, когда именно выпустят новинку.

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Источник:
Geekbench
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