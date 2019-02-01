Бюджетный HONOR 20e с тройной камерой появился в России

Бренд HONOR объявил о выходе в продажу бюджетного смартфона HONOR 20e с тройной основной камерой с разрешением 24 МП и искусственным интеллектом.

Смартфон обладает 6,21 дюймовым диспплеем, поддержкой двух SIM-карт в сети 4G, а также 64 ГБ встроенной и 4 ГБ оперативной памяти.

Новинка доступна на официальном сайте бренда HONOR по рекомендованной розничной цене 13 990 рублей. При оформлении покупки на сайте пользователи смогут получить подарок на выбор: фитнес-трекер HONOR Band 5, спортивные наушники HONOR AM66 или портативный аккумулятор HONOR AP10.