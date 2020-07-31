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Новости

Биткойн догнал по капитализации Coca-Cola

Казалось, что криптовалюты никогда не будет популярна, но сегодня она побила очередной рекорд. Рыночная капитализация биткоина достигла $204,96 млрд. Получается, что популярная криптовалюта сравнялась с капитализацией Coca-Cola.

Курс биткоина сейчас составляет более 11 тысяч долларов (815 тысяч рублей), такую отметку валюта BTC преодолела несколько дней назад.

  • Snimok Ekrana 2020 07 31 V 17.08.56

Исключением не стали другие криптовалюты. Вслед за биткоином, расти начали и многие другие валюты. Например, ethereum за сутки поднялся в цене с $240 до $310.

По мнению специалистов, рост биткоина связан с постоянным развитием и стабилизацией на рынке, что позволяет увеличить оборот средств в блокчейне.

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