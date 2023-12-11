Binance прекратит все P2P-операции с российским рублем

С 31 января 2024 года крупнейшая криптовалютная биржа Binance прекратит поддержку операций с рублем на P2P-платформе, в частности, российская валюта больше не будет представлена в торговых парах USDT/RUB, BTC/RUB, FDUSD/RUB, BNB/RUB, ETH/RUB, BUSD/RUB и RUB/RUB.

До конца января пользователи могут вывести рубли через фиатных партнеров или конвертировать их в криптовалюту. Однако, возможность россиян осуществлять P2P-торговлю с рублем останется, но только на платформе CommEX. Чтобы воспользоваться ей, необходимо связать аккаунты на CommEX и Binance и перевести свои активы.

Напомним, в конце сентября Binance объявила о завершении своей деятельности в России и продаже бизнеса компании CommEX.