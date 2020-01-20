Билайн начал продавать сим-карты на AliExpress

Бренд Билайн начал продажи своих сим-карт через китайскую площадку AliExpress.

По мнению экспертов, такой ход поможет увеличить абонентскую базу оператора. Пока продажи сим-карт через интернет занимают только 1% российского рынка, но ситуация может измениться после появления виртуальных карт eSIM.

Заказать сим-карту через онлайн-площадку можно пока только жителям Москвы, позже обещают расширить регионы.

Активация симки происходит пользователем самостоятельно через специальный интерфейс в приложении.