Билайн начал продавать сим-карты на AliExpress

Бренд Билайн начал продажи своих сим-карт через китайскую площадку AliExpress.
По мнению экспертов, такой ход поможет увеличить абонентскую базу оператора. Пока продажи сим-карт через интернет занимают только 1% российского рынка, но ситуация может измениться после появления виртуальных карт eSIM.
Заказать сим-карту через онлайн-площадку можно пока только жителям Москвы, позже обещают расширить регионы.
Активация симки происходит пользователем самостоятельно через специальный интерфейс в приложении.
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