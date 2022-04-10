Главные герои «Во все тяжкие» появятся в финальном сезоне «Лучше звоните Солу»

Финальный сезон «Лучше звоните Солу» завершится с участием главных героев «Во все тяжкие» Джесси Пинкманом и Уолтером Уайтом.

О появлении героев рассказал исполнительный продюсер сериала Питер Гулд во время мероприятия PaleyCenter. Через некоторое время пост об этом появился на официальной странице сериала в Твиттере.

«Лучше звоните Солу» является спин-оффом «Во все тяжкие». Заключительный сезон шоу разделили на две части. Премьера состоится 18 апреля.

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