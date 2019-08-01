Бета-версию iOS 14 запустили на iPhone 6s

Apple отличается тем, что заботится о тех пользователях, у которых на руках еще старые гаджеты, выпущенные лет пять назад. Даже на такие смартфоны выходит обновление в виде новой версии iOS. Вероятно, так случится и с iOS 14. Несмотря на то, что финальная версия этой ОС будет представлена лишь осенью, уже сейчас некоторые владельцы iPhone 6s смогли опробовать работу предварительной версии iOS 14 на своем смартфоне.

Возможно, многие ожидали негатив от работы ОС на столь старом гаджете, но на практике оказалось все куда лучше. Судя по впечатлениям пользователей, iOS 14 работает просто великолепно. Да, есть некоторые нюансы, о которых еще позаботятся разработчики, но они не так важны. Речь идет о задержке при вводе текста, скорости загрузки некоторых приложений, а также перетаскивании всплывающих окон.

Что касается новинок, то все обладатели iPhone 6s должны получит с выходом новой прошивки виджеты, AppClips, режим «картинка в картинке», обновленный браузер Safari, а также управление библиотеками приложений. Что касается самого смартфона, то на данный момент он морально устарел и нужно сказать большое спасибо разработчикам, что смогли так ювелирно «подогнать» iOS 14 для iPhone 6s.