Бета-версию iOS 14 запустили на iPhone 6s
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Новости

Бета-версию iOS 14 запустили на iPhone 6s

Apple отличается тем, что заботится о тех пользователях, у которых на руках еще старые гаджеты, выпущенные лет пять назад. Даже на такие смартфоны выходит обновление в виде новой версии iOS. Вероятно, так случится и с iOS 14. Несмотря на то, что финальная версия этой ОС будет представлена лишь осенью, уже сейчас некоторые владельцы iPhone 6s смогли опробовать работу предварительной версии iOS 14 на своем смартфоне.

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Возможно, многие ожидали негатив от работы ОС на столь старом гаджете, но на практике оказалось все куда лучше. Судя по впечатлениям пользователей, iOS 14 работает просто великолепно. Да, есть некоторые нюансы, о которых еще позаботятся разработчики, но они не так важны. Речь идет о задержке при вводе текста, скорости загрузки некоторых приложений, а также перетаскивании всплывающих окон.

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Что касается новинок, то все обладатели iPhone 6s должны получит с выходом новой прошивки виджеты, AppClips, режим «картинка в картинке», обновленный браузер Safari, а также управление библиотеками приложений. Что касается самого смартфона, то на данный момент он морально устарел и нужно сказать большое спасибо разработчикам, что смогли так ювелирно «подогнать» iOS 14 для iPhone 6s.

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