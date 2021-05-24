Apple выпустила iOS 14.6 и iPadOS 14.6

Apple выпустила релизные версии обновлений iOS 14.6 и iPadOS 14.6. Каких-либо особых нововведений нет. Как обычно, изменения коснулись безопасности и стабильной работы.

Изменения в iOS 14.6 и iPadOS 14.6:

В «Подкастах» появилась подписка на каналы и индивидуальные шоу.

В приложении «Локатор» для AirTag и других аналогичных аксессуаров можно указать адрес электронной почты, вместо номера телефона. При сканировании AirTag показывается частично замаскированный номер телефона владельца.

После перезагрузки iPhone можно разблокировать голосом.

Также вышло обновление watchOS 7.5, которое добавляет поддержку измерения ЭКГ ещё в нескольких странах.

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