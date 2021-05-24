Apple выпустила iOS 14.6 и iPadOS 14.6

Apple выпустила релизные версии обновлений iOS 14.6 и iPadOS 14.6. Каких-либо особых нововведений нет. Как обычно, изменения коснулись безопасности и стабильной работы.
Изменения в iOS 14.6 и iPadOS 14.6:
- В «Подкастах» появилась подписка на каналы и индивидуальные шоу.
- В приложении «Локатор» для AirTag и других аналогичных аксессуаров можно указать адрес электронной почты, вместо номера телефона. При сканировании AirTag показывается частично замаскированный номер телефона владельца.
- После перезагрузки iPhone можно разблокировать голосом.
Также вышло обновление watchOS 7.5, которое добавляет поддержку измерения ЭКГ ещё в нескольких странах.
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