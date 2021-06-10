Фанат выпустил свою версию iOS 4. Её можно запустить на современных айфонах

Для тех, кто скучает по старой iOS есть отличная новость. Энтузиаст под ником Breeze создал полноценный эмулятор iOS 4 (OldOS). Это отдельное приложение, которое работает на iOS 14.

В списке стандартных приложений в эмуляторе есть такие:

Safari

Заметки

Камера

Погода

Контакты

Фото

Телефон

iPod (музыка берётся из Apple Music)

В будущем добавятся вот такие:

Калькулятор

Почта

Календарь

YouTube

Приложение написано на SwiftUI, а исходный код выложен на GitHub.

Для установки нужно сделать следующее:

Скачать TestFlight в App Store (это официальное приложение Apple для тестирования других программ).

Перейти по ссылке и нажать кнопку Start Testing.

Нажать «Принять», а затем «Установить».

Запустить OldOS и согласиться с условиями тестирования.

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