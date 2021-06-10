Фанат выпустил свою версию iOS 4. Её можно запустить на современных айфонах

Для тех, кто скучает по старой iOS есть отличная новость. Энтузиаст под ником Breeze создал полноценный эмулятор iOS 4 (OldOS). Это отдельное приложение, которое работает на iOS 14.
В списке стандартных приложений в эмуляторе есть такие:
- Safari
- Заметки
- Камера
- Погода
- Контакты
- Фото
- Телефон
- iPod (музыка берётся из Apple Music)
В будущем добавятся вот такие:
- Калькулятор
- Почта
- Календарь
- YouTube
Приложение написано на SwiftUI, а исходный код выложен на GitHub.
Для установки нужно сделать следующее:
- Скачать TestFlight в App Store (это официальное приложение Apple для тестирования других программ).
- Перейти по ссылке и нажать кнопку Start Testing.
- Нажать «Принять», а затем «Установить».
- Запустить OldOS и согласиться с условиями тестирования.
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