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Новости

Фанат выпустил свою версию iOS 4. Её можно запустить на современных айфонах

Для тех, кто скучает по старой iOS есть отличная новость. Энтузиаст под ником Breeze создал полноценный эмулятор iOS 4 (OldOS). Это отдельное приложение, которое работает на iOS 14.

В списке стандартных приложений в эмуляторе есть такие:

  • Safari
  • Заметки
  • Камера
  • Погода
  • Контакты
  • Фото
  • Телефон
  • iPod (музыка берётся из Apple Music)

В будущем добавятся вот такие:

  • Калькулятор
  • Почта
  • Календарь
  • YouTube

Приложение написано на SwiftUI, а исходный код выложен на GitHub.

Для установки нужно сделать следующее:

  • Скачать TestFlight в App Store (это официальное приложение Apple для тестирования других программ).
  • Перейти по ссылке и нажать кнопку Start Testing.
  • Нажать «Принять», а затем «Установить».
  • Запустить OldOS и согласиться с условиями тестирования.

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Источник:
GitHub
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