Беспроводные полноразмерные наушники Soundcore Q20i с активным шумоподавлением появились в России

Новые наушники Soundcore Q20i оснащены 40-миллиметровыми динамическими драйверами, которые обеспечивают воспроизведение звука в диапазоне от 16 Гц до 40 кГц. Фирменная технология BassUp усиливает низкие частоты, а технология Hi-Res Audio доступна при подключении наушников через кабель.

По словам производителя, система гибридного шумоподавления отсекает до 90% посторонних звуков, а режим прозрачности позволяет оставаться в курсе происходящего вокруг. Приложение Soundcore позволяет настраивать наушники под предпочтения пользователя, используя технологию HearID, эквалайзер или готовые профили от профессиональных музыкантов.

Наушники поддерживают одновременное подключение к двум устройствам и оснащены технологией быстрой зарядки, которая даёт до 4 часов звучания после 5 минут зарядки и до 40 часов воспроизведения с включённым шумоподавлением или до 60 часов — с выключенным. Также в комплекте идёт AUX-кабель и шнур для зарядки.

Soundcore Q20i официально доступны в чёрном и синем цветах по цене 6999 рублей.