Беспроводные наушники HONOR CHOICE Earbuds X5 появились в России

Российские потребители теперь могут приобрести новейшие беспроводные наушники HONOR CHOICE Earbuds X5.

Одной из ключевых особенностей наушников HONOR CHOICE Earbuds X5 является наличие драйверов диаметром 10 мм. Важной характеристикой является также возможность подавления окружающего шума силой до 30 дБ благодаря встроенным микрофонам наушников.

Примечательно, что HONOR CHOICE Earbuds X5 оснащены дополнительными микрофонами, способными фильтровать речь от фонового шума.

Наушники также оснащены Bluetooth-чипом версии 5.3 с низким энергопотреблением и усовершенствованной защитой от помех. Благодаря технологии низкого энергопотребления Bluetooth Low Energy (BLE), HONOR CHOICE Earbuds X5 способны работать до 9 часов воспроизведения музыки на одном заряде. С учетом заряда в кейсе, общее время автономной работы достигает до 35 часов.

Наушники представлены в белом цвете и доступны для приобретения по цене 2 990 рублей.