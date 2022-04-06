Beats Studio Buds в новых цветах появились на рендерах

Известный инсайдер Джон Проссер сообщил, что Apple готовит к выпуску наушники Beats Studio Buds в трех новых цветах.

Новые оттенки получили названия «Moon Grey» (лунный серый), «Ocean Blue» (океанский синий) и «Sunset Pink» (розовый закат). Устройства уже появились на качественных рендерах.

Beats Studio Buds в цвете «Moon Grey»:

Beats Studio Buds в цвете «Ocean Blue»:

Beats Studio Buds в цвете ««Sunset Pink»:

Сообщается, что выпустить эти версии Beats Studio Buds могут в ближайшие несколько недель. Стоимость должна остаться на прежнем уровне — $149,99.

Apple представила Beats Studio Buds еще летом 2021 года. Наушники по функциям похожи на AirPods Pro, у них также есть активное шумоподавление, режим прозрачности, быстрое сопряжение и пространственное аудио. Однако, они дешевле, чем их аналог-собрат на $100. Более низкую стоимость объясняет отсутствие чипа H1, беспроводной зарядки и динамического отслеживания головы.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!