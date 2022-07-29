Представлен геймпад для iPhone в дизайне PlayStation DualSense

Производитель аксессуаров для смартфонов Backbone выпустил геймпад для iPhone под названием Backbone One PlayStation Edition. Новинка создана в сотрудничестве с Sony и вдохновлена дизайном DualSense для PS5.

По словам производителя, аксессуар совместим со всеми моделями iPhone, а адаптер для iPhone 13 Pro/Pro Max уже входит в комплект поставки. Пользователи могут просто подключить смартфон к контроллеру и начать играть в игры для PlayStation через приложение PS Remote Play или в игры из App Store, Apple Arcade, Xbox Remote Play и другие.

Устройство подключается к iPhone и также заряжается от него через встроенный Lightning. Также на борту есть порт Lightning для сквозной зарядки и 3,5-мм разъём для наушников.

Приобрести геймпад Backbone One PlayStation Edition можно на сайте производителя по цене $100.

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