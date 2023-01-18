Портативная консоль Ayaneo Next II может получить дискретную видеокарту

Китайская компания Ayaneo готовит портативную игровую консоль с дискретной видеокартой. Речь идёт о модели Next II, которая, по слухам, получит неизвестный процессор Ryzen 7000. В этой серии есть модели четыре разных линеек, так что вопрос остаётся открытым.

Что касается графической подсистемы, то это может быть карта Radeon RX 7600S с 28 ядрами. Правда, она потребляет 50-70 Вт, потому неясно, как её смогут «упаковать» в столь малый форм-фактор.

Отметим, что пока нет ни сроков выхода, ни других данных.