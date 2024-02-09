Авито: продажи новых консолей выросли на треть, а игр — на 20%

Специалисты Авито предоставили собственную аналитику, какие игровые консоли и игры пользовались популярностью в 2023 году.

Лидеры консолей остался неизменным — чаще всего пользователи выбирают Sony Playstation, Xbox, Nintendo и SteamDeck. Среди игр россияне играли в GTA V, God of War Ragnarok и FIFA 2023.

При этом консоли стали более доступными, особенно из-за снижения цен: от 9 до 29% в зависимости от модели. На 41% увеличились продажи PlayStation и на 37% — Xbox. Наибольшим спросом пользовались модели PlayStation 4 и 5, а у Xbox — 360, One и Series S.

Сейчас новую PS 4 можно приобрести от 22,5 тыс. рублей (цены снизились на 15% год к году), а PS 5 — за 44,1 тыс. рублей (-27% от цены). Средний ценник Xbox 360 составляет 7,3 тыс. рублей (стали доступнее за год на 16%), Xbox One — 14,4 тыс. рублей (-15% от цены), Xbox Series S — 22,7 тыс. рублей (снижение цены на 16,5%).