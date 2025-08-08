Emirates запретила использовать пауэрбанки на борту самолётов



Авиакомпания Emirates объявила о новых правилах перевозки внешних аккумуляторов: с 1 октября 2025 года на борту её самолётов запрещено использовать любые пауэрбанки.

Пассажирам разрешат взять с собой только одно устройство, мощностью не более 100 ватт-часов (примерно 27 000 мА·ч), с обязательной маркировкой. Оно должно быть выключено на протяжении всего полёта и находиться либо в кармане кресла, либо в сумке под сиденьем. Хранить пауэрбанк на багажной полке или подключать к бортовой сети нельзя. В зарегистрированном багаже устройства по-прежнему перевозить запрещено.

В Emirates объяснили нововведение мерами безопасности. По данным компании, рост числа пассажиров с пауэрбанками привёл к увеличению случаев перегрева и возгорания аккумуляторов в авиаотрасли. Основной риск связан с так называемым «тепловым разгоном» (thermal runaway) — самоподдерживающимся перегревом, способным привести к пожару или взрыву.

Подобные меры уже действуют у Turkish Airlines, Pegasus и Air Busan. В Emirates подчёркивают, что запрет позволит экипажу быстрее реагировать на нештатные ситуации и снизит риски на борту.