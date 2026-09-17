В России стартовали продажи HUAWEI MatePad Air
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В России стартовали продажи HUAWEI MatePad Air

Тонкий корпус, 6 динамиков и поддержка клавиатуры со стилусом.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:00
В России стартовали продажи HUAWEI MatePad Air

В России начались продажи планшета HUAWEI MatePad Air. Новинка выделяется тонким корпусом с шестью динамиками, а также большим матовым дисплеем с технологией PaperMatte. Устройство поддерживает фирменный стилус HUAWEI M-Pencil Pro и «умную» магнитную клавиатуру.

Планшет получил 12-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2800 × 1840 точек и адаптивной частотой обновления от 30 до 144 Гц. Максимальная яркость экрана достигает до 1200 нит, а плотность составляет 275 PPI.

В России стартовали продажи HUAWEI MatePad Air — тонкий корпус, 6 динамиков и поддержка клавиатуры со стилусом
В России стартовали продажи HUAWEI MatePad Air — тонкий корпус, 6 динамиков и поддержка клавиатуры со стилусом
В России стартовали продажи HUAWEI MatePad Air — тонкий корпус, 6 динамиков и поддержка клавиатуры со стилусом
В России стартовали продажи HUAWEI MatePad Air — тонкий корпус, 6 динамиков и поддержка клавиатуры со стилусом
В России стартовали продажи HUAWEI MatePad Air — тонкий корпус, 6 динамиков и поддержка клавиатуры со стилусом

Основная камера на 50-мегапиксилей с диафрагмой f/1.8 и автофокусом. Фронтальная камера оснащена 12-мегапиксельным датчиком с диафрагмой f/2.4 и фиксированным фокусом.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 10 100 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Планшет выполнен в корпусе толщиной 5,3 мм при массе 509 г, что более чем на 40 г легче предыдущего поколения. HUAWEI MatePad Air доступен в трёх цветовых решениях: белом, голубом и розовом.

Из прочего, девайс получил Wi-Fi, Bluetooth 5.2, порт USB-C версии 3.1 Gen 1, 2 микрофона и 6 динамиков. Из коробки устройство работает на HarmonyOS 4.3.0.

В России HUAWEI MatePad Air доступен по следующим ценам:

  • 8/256 ГБ с клавиатурой — 65 999 рублей (базовый);
  • 8/256 ГБ с клавиатурой — 72 999 рублей (версия с дисплеем PaperMatte);
  • 12/256 ГБ с клавиатурой — 78 999 рублей (версия с дисплеем PaperMatte).
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