В России стартовали продажи HUAWEI MatePad Air

В России начались продажи планшета HUAWEI MatePad Air. Новинка выделяется тонким корпусом с шестью динамиками, а также большим матовым дисплеем с технологией PaperMatte. Устройство поддерживает фирменный стилус HUAWEI M-Pencil Pro и «умную» магнитную клавиатуру.

Планшет получил 12-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2800 × 1840 точек и адаптивной частотой обновления от 30 до 144 Гц. Максимальная яркость экрана достигает до 1200 нит, а плотность составляет 275 PPI.

Основная камера на 50-мегапиксилей с диафрагмой f/1.8 и автофокусом. Фронтальная камера оснащена 12-мегапиксельным датчиком с диафрагмой f/2.4 и фиксированным фокусом.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 10 100 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Планшет выполнен в корпусе толщиной 5,3 мм при массе 509 г, что более чем на 40 г легче предыдущего поколения. HUAWEI MatePad Air доступен в трёх цветовых решениях: белом, голубом и розовом.

Из прочего, девайс получил Wi-Fi, Bluetooth 5.2, порт USB-C версии 3.1 Gen 1, 2 микрофона и 6 динамиков. Из коробки устройство работает на HarmonyOS 4.3.0.

В России HUAWEI MatePad Air доступен по следующим ценам: