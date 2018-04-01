Avast обвинили в продаже данных пользователей

Условно-бесплатный антивирус Avast начали подозревать в шпионаже за интернет-активностью пользователей, а также в продаже собранных данных третьим лицам. Такой вывод сделали два зарубежных издания Motherboard и PCMag.

Сейчас общее число пользователей сервисов Avast насчитывается более 435 миллионов на Windows, macOS и мобильных платформах. Для установки бесплатной версии компания просит согласие на получение обезличенной статистики использования. После, данные переходят к рекламному агентству Jumpshot, которая принадлежит Avast. Какую информацию собирает компания – неизвестно.

Утечки, партнерские соглашения и прочие данные, которые получили журналисты, указывают, что Avast владеет большим объёмом данных, также поисковыми запросами, GPS-координатами и историей просмотров на YouTube. Кроме того, бесплатная версия антивируса следит за активностью на порносайтах, а также записывает точную дату посещения и клика по ссылке.

В самой компании утверждают, что все полученные данные анонимные и их нельзя связать с конкретным пользователей. При каждой установке присваивается уникальный идентификатор, который остаётся до тех пор, пока программа не будет удалена.

Также у рекламного агентства Jumpshot остаётся информация о посещаемости сайтов и прочие данные, которые можно легко сопоставить с другими для установки личности пользователя. Маркетологи компании не предупреждают пользователей, что собранные на них данные продаются сторонним организациям.

Среди клиентов Jumpshot выделяются корпорации Microsoft, Google и даже Pepsi. Какую сумму от всей продажи имеет Avast, неизвестно. Но по данным расследования, маркетинговая компания Omnicom Media Group за доступ к данным больше 2 миллионов долларов.