Mundfish представила лимитированные часы «Капсула» в стиле Atomic Heart

Студия Mundfish и компания Past Indicator анонсировали выпуск ламповых часов «Капсула» в стиле шутера Atomic Heart. Изделия будут доступны в ограниченном количестве — всего 1000 штук.

Часы будут иметь следующие особенности:

использование советских газоразрядных индикаторов ИН-12 в качестве основы;

корпус из дерева;

увеличенный срок гарантии до 5 лет;

роскошная чёрная упаковка с золотым тиснением и именной сертификат владельца.

Сборка часов будет осуществляться на базе компании Past Indicator с многолетним опытом и историей.

Цена версии в деревянном корпусе составит 48 900 рублей при предзаказе. Компания также сообщила, что в будущем появятся модели из полимера, золота и бетона, но их стоимость пока неизвестна.