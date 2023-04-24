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Mundfish представила лимитированные часы «Капсула» в стиле Atomic Heart

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Вадим Майков вчера в 21:45

Студия Mundfish и компания Past Indicator анонсировали выпуск ламповых часов «Капсула» в стиле шутера Atomic Heart. Изделия будут доступны в ограниченном количестве — всего 1000 штук.

Часы будут иметь следующие особенности:

  • использование советских газоразрядных индикаторов ИН-12 в качестве основы;
  • корпус из дерева;
  • увеличенный срок гарантии до 5 лет;
  • роскошная чёрная упаковка с золотым тиснением и именной сертификат владельца.

Сборка часов будет осуществляться на базе компании Past Indicator с многолетним опытом и историей.

Цена версии в деревянном корпусе составит 48 900 рублей при предзаказе. Компания также сообщила, что в будущем появятся модели из полимера, золота и бетона, но их стоимость пока неизвестна.

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Источник:
Mundfish

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