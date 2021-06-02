ASUS готовит игровой смартфон

На китайском сайте сертификации новых устройств TENAA появился новый смартфон под брендом ASUS. Его кодовый номер ASUS_I007D, а кодовое название — VODKA. Кроме VODKA ожидается выход еще двух модификаций: SAKE и PICASSO. По предположению экспертов, это ничто иное, как ASUS ZenFone 8 и ZenFone 8 Flip соответственно. А это намекает, что и VODKA станет одним из устройств линейки ZenFone 8.

Более того, ранние слухи утверждали, что смартфон создан в сотрудничестве с Qualcomm. И уже эта версия практически подтверждена новым устройством, так как на его корпусе непосредственно на центре есть эмблема производителя чипсетов. Есть большая вероятность того, что этот смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 888.

По данным TENAA, смартфон получил 6,78-дюймовый OLED-дисплей, батарею на 3 840 мАч (два отделения по 1920 мАч, что подразумевает быструю зарядку), 16 ГБ ОЗУ+256 ГБ ПЗУ. Что касается камер, то в качестве основной используется модуль разрешением 64 МП. Дактилоскопический сканер расположен на задней поверхности, а работает смартфон на версии Android 11.

Еще в прошлом году были предположения появления подобного смартфона (сотрудничества двух брендов), но тогда о нем забыли надолго. Сейчас видим, что это вполне возможно и выход на рынок может состояться в конце этого года.

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